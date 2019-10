« T’inquiète… je gère » avec Lina Cham, slasheuse

Lina Cham

Lina Cham est une slasheuse, c’est-à-dire qu’elle exerce plusieurs métiers. Elle est conférencière, coach mais aussi auteure. En effet, elle vient de finaliser son premier roman : « L’autre visage ». Découvrez le parcours de Lina dans « T’inquiète… je gère ».

