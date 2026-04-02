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04- CAP OU PAS CAP

Après 20 ans dans l’armée : changer de cap

Emission du 09/04/2026
reconversion après l’armée projet viticole Jérémy Brun

Après 20 ans dans l’armée, peut-on vraiment changer de cap ? C’est la question posée dans ce nouvel épisode de Cap ou pas cap, présenté par Julienne Nadin. Sur le plateau, Jérémy Brun partage un parcours marqué par l’engagement, mais aussi par une transition professionnelle construite dans le temps.

Pendant deux décennies, il évolue au sein de la Marine nationale. Gestion des ressources humaines, missions opérationnelles, logistique ou encore recrutement : son parcours est riche et exigeant. Il développe surtout une compétence centrale, qu’il met aujourd’hui au cœur de son projet : l’adaptabilité.

Changer de cap après l’armée : une transition construite dans le temps

Contrairement à une rupture brutale, sa reconversion s’inscrit dans une logique progressive. Dès 2017, il acquiert un micro domaine viticole près de Bordeaux. Un projet familial, en lien avec son histoire personnelle, puisqu’il a grandi dans cet univers aux côtés de son père.

Mais changer de cap après 20 ans dans l’armée ne s’improvise pas. Jérémy Brun anticipe. Il se forme, mobilise son CPF, développe ses compétences en marketing et communication. Il construit aussi un réseau et va à la rencontre des acteurs du secteur pour comprendre les enjeux concrets.

Son objectif est clair : produire un vin de qualité, accessible, en s’appuyant sur une approche technique mais avec peu de moyens. Une vision qui interroge les modèles traditionnels du secteur.

Au-delà du projet entrepreneurial, il insiste sur les compétences acquises dans l’armée. L’endurance, la rigueur, mais aussi la capacité à travailler en équipe. “Seul on va plus vite, mais à plusieurs on va beaucoup plus loin”, résume-t-il.

Son conseil est direct : une reconversion repose sur trois piliers. La passion, d’abord. Sans elle, difficile de tenir dans la durée. La préparation, ensuite, avec une vraie étude de marché. Et enfin, l’entourage, essentiel pour avancer et structurer son projet.

À travers ce témoignage, une question reste ouverte : et si le moment de changer de cap ne dépendait pas d’un déclic… mais d’une préparation silencieuse, sur plusieurs années ?

À propos de l’invité

Jérémy Brun est ancien officier marinier dans la Marine nationale, où il a exercé pendant 20 ans. Il a participé à des missions opérationnelles liées notamment à la lutte contre le narcotrafic, la piraterie ou le terrorisme. Aujourd’hui en transition professionnelle, il développe un projet entrepreneurial dans la viticulture, autour d’un micro domaine familial acquis en 2017 près de Bordeaux.

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