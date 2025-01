LEEM : L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE RECRUTE !

Dans le Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Pascal Le Guyader, Directeur général adjoint du Leem (Les entreprises du médicament). Ensemble, ils explorent comment l’industrie pharmaceutique, acteur économique majeur en France, s’adapte aux mutations écologiques et numériques tout en restant un secteur porteur d’emplois. L

’industrie pharmaceutique emploie aujourd’hui plus de 100 000 personnes en France et continue de croître. Avec 267 entreprises adhérentes et 271 sites de production répartis sur tout le territoire, elle représente un pilier industriel majeur.

En 2023, l’emploi salarié a progressé de 2,4 %, bien au-dessus de la moyenne industrielle française (1,1 %). Cette croissance s’appuie sur des investissements constants en recherche et développement, mais aussi sur une capacité à innover face aux grandes transitions du moment.

L’industrie pharmaceutique est présente sur tout le territoire français, mais se concentre particulièrement dans certaines régions stratégiques, comme l’Île-de-France, Rhône-Alpes, la vallée de la Seine et le Grand Est. Ces régions, proches de la Belgique, de l’Allemagne ou de la Suisse, bénéficient de clusters industriels et de formations adaptées qui renforcent leur attractivité pour les entreprises et les talents.

L’impact des transitions sur les métiers

Les grandes mutations, qu’elles soient écologiques ou numériques, transforment l’industrie pharmaceutique. Les entreprises investissent dans la décarbonation et la gestion durable des ressources, tout en intégrant des innovations comme la cybersécurité ou les thérapies géniques. Ces changements façonnent de nouveaux besoins en compétences : d’ici 2030, près de 5 000 emplois devraient être créés dans des domaines comme le numérique et l’environnement. Pour accompagner cette évolution, le secteur mise également sur des profils diversifiés, favorisant la montée en compétence des seniors et l’intégration des jeunes en alternance.

Industrie pharmaceutique: Une dynamique confrontée à des incertitudes

Malgré son dynamisme, l’industrie pharmaceutique fait face à des incertitudes économiques et réglementaires. La fiscalité et la régulation, souvent perçues comme contraignantes, pourraient freiner les investissements nécessaires à son adaptation. La France a récemment reculé au troisième rang européen pour les essais cliniques, et la production de nouveaux médicaments y est inférieure à celle de pays voisins comme l’Allemagne.

Selon Vincent Guiraud-Chaumeil, président de la Commission Emploi du Leem, « il est crucial d’assurer un environnement économique stable pour pérenniser cette dynamique de croissance ». L’enjeu est d’autant plus important que les transitions en cours nécessitent des ressources financières et humaines significatives pour maintenir le rythme de l’innovation.

À propos du LEEM:

Le Leem est l’organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France.

Elle compte 280 entreprises adhérentes, dont 50% de TPE/PME, exerçant une activité de recherche et développement, de fabrication, d’exploitation et de distribution de médicaments à usage humain. Le secteur emploie plus de 106 000 personnes dans plus de 150 métiers, et est présent sur la totalité du territoire français avec 271 sites de production, dont 32 de bioproduction.