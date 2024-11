Le Journal de la formation avec la Fondation Innovation Pour les Apprentissages

Yann Bouvier, chargé de mission à la FIPA Fondation Innovation Pour les Apprentissages est l’invité de cette édition du Journal de la formation. Avec lui nous faisons le point sur l’apprentissage en France aujourd’hui et surtout il nous fait découvrir toutes les actions que la FIPA a mis en oeuvre (« Guide d’aide à la création d’un CFA en entreprise », « Passeport pour l’apprentissage », “!ngénieuses”) pour développer l’apprentissage en France et attirer de jeunes sur des métiers en tension.

Focus sur le dispostif « !ngénieuses »

Ce dispostif a pour ambition d’encourager des dizaines de jeunes femmes à se lancer dans des carrières souvent perçues comme masculines, à dépasser les stéréotypes et à explorer les nombreuses opportunités qu’offrent ces carrières. Soutenue par 28 entreprises adhérentes, dont Veolia, Sanofi, EDF, ou encore Air France, la FIPA déploie, depuis 2021, ce programme , dont l’objet est de permettre à un groupe de jeunes femmes titulaires du Baccalauréat d’intégrer un BTS en alternance, pour les amener aux portes d’une école d’ingénieur. Le succès est au rendez-vous : dans la première génération de jeunes femmes entrée dans le programme elle sont aujourd’hui nombreuses a avoir intégré une école d’ingénieur! plus d’info ici.

À propos de la FIPA

La Fondation Innovation pour les Apprentissages (FIPA) est une fondation qui rassemble 28 entreprises adhérentes. Cet écosystème représente en 2023 près de 60 000 alternants. Cette Fondation vise à développer de nouvelles formes d’alternance en finançant des actions concrètes et innovantes au service de l’intérêt général. Ces entreprises s’engagent dans le développement de projets toujours plus nombreux en faveur de toutes les formes d’alternance. Au-delà des grands groupes français, la FIPA a eu à cœur de s’ouvrir au monde des PME et ETI, d’irriguer et faire profiter tous les secteurs d’activités du fruit de ses expérimentations. https://www.fondation-fipa.net