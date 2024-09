Tambour Battant: « le théâtre, un art qui humanise? »

Dans cette édition de Tambour Battant, Hélène Mathieu nous propose un focus sur le théâtre avec une question : le théâtre est-il un art qui humanise?

Pour répondre à cette interrogation elle accueille en plateau cinq invités.

– Bernard Grosjean, comédien, directeur de troupe de théâtre « entrée de jeu », Enseignant à la Sorbonne P3 et Louvain la Neuve. C’est l’auteur de différnets ouvrage auteurs de différents ouvrages sur le théâtre: « Ateliers-théâtre, chemins de traverses » (Ed Lansman, 2024), « Dramaturgies de l’atelier théâtre I et II » (éd. Lansman), « Du théâtre interactif pour déjouer le réel’ (Ed. Lansman), et « Coups de théâtre en classe entière » (éd. Lansman).

-Jean Bauné, Enseignant, formateur, spécialiste du théâtre en classe entière et de ciné-club à l’école , responsable rencontres de jeunes des CEMEA au festival d’Avignon, CDN d’Angers, Festival 1ers plans d’Angers DVD du jeu au théâtre, co-auteur du livre « Théâtre au collège »

– Marjorie Fabre, autrice de textes de théâtre et danseuse. Dont: « Range ton cœur et mange ta soupe » , « la vie rêvée », « Et toutes les autres » en 2024. Autrice de FAIL ( fonce avance invincible loser) produit avec avec les Tréteaux de France. Elle est également Autrice de « Revanche » (éd Koiné) prix salon du livre de Montreuil, de « Lilie est partie aux éd Koiné et de « Les sorcières ne tombent pas amoureuses » au Verger des Hespérides

– Armelle Bossière Bajou,comédienne, pédagogue, metteure en scène et intervenante (conte, clown, marionnettes , musique baroque, actions égalité filles garçons). Autrice , co-conceptrice de spectacles et livre CD comme « La mère des arbres en balade », « Par delà les frontières », « Le bestiaires Abécédaire », « Que notre joie demeure », « Le violon et l’oiseau » parus sous le label Seul étoile; ou encore « les bottes de sept lieues ou les nouveaux exploits du Petit Poucet devenu courrier » aux éd Harmonia Mundi (prix académie Charles Cros) .

– Serge Kribus, écrivain, metteur en scène et comédien, animateur d’ateliers d’écriture pour enfants, adolescents et étudiants et auteur de nombreuses pièces de théâtre dont: « Arloc ou le grand voyage « (Ed. Actes Sud papiers), « Le grand retour de Boris S » (Ed. Actes Sud papiers) .