T’inquiète, je gère : CAVAL la marque de baskets hors paires

Créer son entreprise et être engagé!

De plus en plus de jeunes créent leur entreprise tout en s’engageant pour une une société plus responsable. « T’inquiète… je gère » vous propose le témoignage d’un entrepreneur, qui à lancé un marque de chaussures intégralement made in Europe, engagée (avec Handicap international) et qui se lance dans la production de chaussures vegan!

Dans cette édition de « t’inquiète je gère » Justine Cosemans reçoit:

– Achille Cazagnes, Ceo et co-fondateur de Caval qui vous racontera l’histoire de la création de son entreprise, de ses réussites et des difficultés rencontrées.

–Max Peuvrier, Président du Comité financement du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables est l’expert en deuxième partie d’émission. Il vous apportera de précieux éclairages sur le PGE (prêt garanti par l’état).

Caval: La marque de baskets dépareillés

C’est pendant leurs études que les trois fondateurs de la marque Caval, Achille Gazagnes, Benoît Habfast et Simon De Swarte, ont imaginé leurs premières collections de baskets dépareillées. Aujourd’hui les chaussures se retrouvent dans les grandes enseignes aux côtés de marques de renom. Des dizaines de milliers de paires ont été vendues depuis 2018. Une réussite ! Sans doute à cause de leur style innovant, mais également parce ce qu’ils sont engagés. CAVAL fait partie des 5% des baskets qui sont made in Europe. La confection est réalisée main au Portugal et les matériaux sont : soit italiens soit espagnols ou français, selon les matières. Ils utilisent des matières responsables : avec notamment une collection en cuir au tannage végétal, une collection en coton biologique et une collection en cuir de pommes recyclées. Caval est également engagée avec Handicap International: Pour chaque paire, ils reversent 1€ au programme #School4all qui œuvre à l’inclusion scolaire des enfants handicapés.

Une belle réussite mais pas sans difficultés, tout au long de la création il était difficile d’avoir un bon partenaire bancaire…

Cette année c’est le PGE qui leur a apporté un solution pour continuer à se développer malgré la crise sanitaire.

Le PGE: le prêt garanti par l’état.

Max Peuvrier, Président du Comité financement du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables revient sur le PGE qui a été mis en place par le gouvernement dans le cadre de la crise économique provoquée par la Covid 19. Ce dispositif avec ses modalités (emprunt jusqu’à 25% du chiffre d’affaires 2019, avec 90% du prêt garanti par l’état) à été un véritable succès! 600000 entreprises en ont été bénéficiaires. Mais ce n’est pas le seul outil financier mobilisable dans la crise actuelle, il existe également le Prêt rebond mis en place avec le Régions. Dans tous les cas se faire accompagner par son expert-comptable lorsque l’on contracte un prêt est toujours très intéressant. Plus d’informations et de témoignages sur le site des experts comptables. Toutes les informations sur les aides de l’état pour les entreprises sur le site de la Banque de France.

Banque de France : L’Éducation économique et financière au service de vos préoccupations d’entrepreneur

Pas facile de comprendre le jargon financier ou de trouver des informations simples et fiables… L’une de nos nouvelles missions est de rendre les questions économiques, budgétaires et financières plus compréhensibles et plus accessibles à tous. En 2016, la Banque de France a en effet été désignée opérateur de la stratégie nationale d’éducation financière du public sur tous les territoires. D’abord tournée vers l’éducation des jeunes et du grand public, cette stratégie a été élargie en 2018 avec un 5ème pilier dédié à l’entrepreneuriat. Notre ambition est de vous accompagner dans vos préoccupations économiques et financières, que ce soit au moment de la gestation ou de la création de votre entreprise ou encore à toutes les étapes de son existence.

Ainsi, le portail mesquestionsdentrepreneur.fr met à votre disposition des informations simples et fiables qui faciliteront votre prise de décision dans les domaines économiques et financiers. Les contenus proposés sont des fiches pratiques, des vidéos ou encore des contacts de proximité pour vous accompagner sur des thématiques diverses et variées.

Vous pouvez y retrouver, par exemple, des informations sur :

– Savoir parler à mon banquier

– L’assurance-crédit

Mais aussi des réponses à vos problématiques :

– Gérer ma trésorerie

– Je n’arrive plus à payer l’URSSAF

Et bien d’autres thématiques pour mieux comprendre les sujets financiers pour mieux décider !

Mes questions d’entrepreneur un site à consulter si vous voulez entreprendre !