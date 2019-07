Lecture: Au Secours Je Commence Lundi !

Au secours je commence lundi: le manuel de survie

Trouver un emploi n’est pas une chose facile. Les CV et les lettres de motivations ne suffisent plus car les recruteurs recherchent d’autres qualités. Pour les connaître et les acquérir, un livre: Au secours je commence lundi. Le manuel de survie pour votre transition de l’école à l’entreprise. Court et à petit prix, cet ouvrage de Christophe Pascal et David Bechtel s’adresse aux jeunes qui entrent dans le monde professionnel.

Ce livre s’adresse notamment aux parents qui, peuvent s’inquiéter pour leurs enfants. Sans oublier les personnes en reconversion professionnelle. A l’ordre du jour: Confiance en soi, soft skills, révéler ses talents ! Vous y trouverez des conseils, des cas pratiques, un coaching mêlant le marketing, la communication ou encore la sociologie.

Dans ce numéro du journal de l’emploi nous recevons David Bechtel, le co-auteur d’Au Secours Je Commence Lundi et expert en Pédagogie.

Retrouvez le livre dans toutes les librairies ou directement sur le site de l’éditeur Marabout.