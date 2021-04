Learning Live: IHEDREA, la seule école d’agro management en Europe

IHEDREA, une école pour réussir

Vous voulez avoir 100% de chance de trouver un emploi en sortie d’études?

Vous voulez travailler le premier secteur industriel français ?

Orientez-vous vers le secteur Agro-alimentaire:

C’est 180 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 500 000 salariés et 18 000 entreprises qui recrutent en permanence !

Pour cela formez-vous l’IHEDREA, (L’Institut des hautes études de droit rural et d’économie agricole) l’école qui ouvre les portes à tous les métiers du management des entreprises agricoles et agro-industrielles et tous les nouveaux métiers du secteur : bio économie, agriculture durable, circuits courts, innovation numérique …

Dans cette édition de learning Live, vous saurez tout sur l’IHEDREA

avec trois invités en plateau:

-Julien Wypych Directeur de l’IHEDREA Paris

-Clara Daguillanes Responsable de l’IHEDREA Toulouse

-Hélène Courades Attachée parlementaire et ancienne élève de l’IHEDREA

et les témoignages en visio de Mathilde, Chloé, Johanne, Lysianne et Hippolyte 5 étudiants de l’école. Ils vous dirons tout sur leurs parcours, les profs, l’ambiance et ils vous donnerons des conseils.