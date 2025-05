Paroles d’Entreprise : Comment rebondir en période de crise ?

Dans la Drôme, Cyril Coniglio dirige l’entreprise Rhône Magnum, une cave à vins réputée. Après avoir été élu Meilleur Caviste de France en 2018, il connaît une belle croissance et ouvre un second magasin à Bourg-lès-Valence. Mais les difficultés économiques, la baisse de la consommation et une organisation complexe remettent tout en question.

Pour redresser la situation, Cyril fait appel à un conseiller Cerfrance. Ensemble, ils analysent les comptes, ajustent la stratégie et prennent des décisions fortes : fermeture du premier magasin, recentrage de l’activité, transformation de la structure juridique. Des choix difficiles mais salvateurs.

Faire face aux imprévus et se réinventer

Être chef d’entreprise, c’est savoir s’adapter. Cyril Coniglio l’a compris. En repensant son modèle économique, en réorganisant ses flux et en optimisant sa trésorerie, il parvient à rassurer ses partenaires et à retrouver des marges de manœuvre. Résultat : un chiffre d’affaires en hausse, des capitaux propres positifs et un avenir à nouveau envisagé avec confiance.

Ce parcours montre qu’un accompagnement sur-mesure peut faire toute la différence. Revoir ses équilibres, restructurer sans tarder et rester lucide sont devenus des réflexes précieux pour affronter les périodes difficiles.

Ce reportage est proposé en partenariat avec Cerfrance, premier réseau associatif de conseil et d’expertise comptable. Présent partout en France, il accompagne les entrepreneurs dans la gestion, la comptabilité et la stratégie d’entreprise.

Avec plus de 320 000 clients et 720 agences, Cerfrance intervient dans tous les secteurs, de l’agriculture au commerce en passant par l’industrie. Son rôle : conseiller et soutenir les dirigeants à chaque étape de leur activité, y compris en période de turbulence.

