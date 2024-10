Emission Spéciale Immobilier Bas Carbone avec Hélène Génin, délégué générale de BBCA

Dans cette émission enregistrée sur le Salon du SIBCA (Salon de l’Immobilier Bas Carbone), Jérôme Joinet reçoit Hélène Génin Déléguée Générale de l’association BBCA (Association Bâtiment Bas Carbone) . Avec elle nous faisons le point sur le secteur du Bâtiment et notamment du Bâtiment durable (Bas Carbone) qui est, lui, en plein développement et qui offre de nombreuses opportunités.

À propos de l’Association BBCA

Pionnière, l’association BBCA s’est mobilisée depuis 2015 sur le sujet du carbone, comme enjeu d’avenir majeur pour le bâtiment. BBCA est l’association de référence des promoteurs, architectes, constructeurs et investisseurs qui luttent pour que la maîtrise des émissions carbone devienne la priorité de l’acte de construire et, de façon plus générale, du bâtiment et de la ville. BBCA compte aujourd’hui plus d’une centaine de membres parmi lesquels les deux tiers des plus gros promoteurs français, des architectes majeurs et, parmi ses membres d’honneur, JeanJouzel, climatologue. BBCA est reconnue d’intérêt général pour son rôle sur la protection de l’environnement. L’Association œuvre au développement de la connaissance et à la mise en lumière de l’exemplarité bas carbone. Elle est à l’origine du premier label au monde de mesure de la performance carbone du bâtiment sur tout son cycle de vie et accompagne le développement de la Low Carbon Building Initiative (LCBI) en Europe.

Pour en savoir plus sur l’association : batimentbascarbone.org