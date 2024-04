Notre Eau – Notre Ville, Shanghaï Paris, Exposition temporaire

Les 19, 20, et 21 avril le Centre Events Paris accueillait l’exposition temporaire Notre Eau Notre Ville, une exposition d’images en mouvement, proposée à l’occasion du forum thématique Our Water, organisé par la ville de Shanghai.

Cette exposition proposait des images étonnantes de l’évolution d’une ville autour de son fleuve tout au long des 19e, 20e et 21 siècle. Une ville qui fut un temps appelée « Le Paris d’Orient ».

Cette exposition temporaire était également l’occasion de rencontres et d’échanges riches entre le public et des personnalités issues du monde économique, social, culturel et politique.

L’ exposition à également été l’opportunité de lancer la prochaine édition du concours Shining Shangaï : le festival international de la lumière en 3D qui fait vivre de nuit les façades d’une des plus grandes mégalopole du monde.