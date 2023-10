E-learning : des études écoresponsables !

À l’heure où le développement durable est au cœur des préoccupations, l’e-learning apparaît comme une excellente solution pour économiser les ressources et préserver l’environnement. L’apprentissage en ligne permet en effet de réduire considérablement l’empreinte carbone liée aux transports. Les apprenants peuvent ainsi avoir accès aux contenus de leurs cours depuis n’importe quel endroit du globe, et ce, à tout moment de la journée. Voyons en détail les avantages de l’e-learning pour une formation écoresponsable.

Pourquoi l’apprentissage en ligne est-il le moyen le plus écoresponsable d’étudier ?

Environ 99 % de la population mondiale respire un air dépassant les seuils fixés, selon l’OMS. La pollution de l’air est responsable de 7 millions de morts chaque année dans le monde. En France, elle représente un coût de 70 à 100 milliards d’euros par an. Il s’agit d’un problème de santé publique.

Si vous souhaitez faire un geste pour la planète, il existe aujourd’hui de nombreuses solutions pour y arriver. Acquérir une voiture verte, faire du covoiturage, consommer moins d’eau chaude ou limiter les éclairages à la maison sont autant d’attitudes écocitoyennes bénéfiques pour l’environnement.

On peut aller au-delà de ces actions pour réduire considérablement son empreinte carbone. Si vous recherchez, par exemple, une formation dans une école d’enseignement supérieur, pourquoi ne pas opter pour l’apprentissage en ligne plutôt que de suivre vos cours en présentiel ? L’e-learning présente de nombreux avantages en matière de durabilité :

il minimise les déplacements des apprenants,

il nécessite moins de ressources matérielles,

il optimise l’utilisation des ressources,

il permet de collecter des données précises sur l’impact environnemental.

Toutefois, seule une école engagée pour l’environnement vous permettra de mieux cerner les enjeux du développement durable. Misez sur un établissement qui forme les managers, ainsi que les entrepreneurs responsables et engagés de demain.

L’apprentissage en ligne minimise les déplacements des apprenants

Avec l’apprentissage en ligne, les étudiants n’ont plus besoin de se déplacer, d’affronter de longs embouteillages ou de parcourir des kilomètres pour suivre des cours en présentiel. Ils peuvent rester chez eux ou dans un espace de coworking et avoir accès aux sessions de formation. Il s’agit d’un véritable gain de temps et d’argent. Cela réduit considérablement l’empreinte carbone liée aux transports.

Les formations à distance nécessitent moins de ressources matérielles

En optant pour l’e-learning, les établissements utilisent moins de ressources matérielles telles que les livres, les manuels imprimés et les fournitures de bureau. Les cours peuvent être dispensés à n’importe quel moment de la journée et de n’importe où. L’utilisation de salles de classe n’est plus nécessaire, puisque les classes virtuelles prennent efficacement le relais.

L’e-learning optimise l’utilisation des ressources

Les cours numériques peuvent être réutilisés à souhait et mis à disposition de plusieurs étudiants, quel que soit leur lieu de résidence. Cela permet surtout d’éviter la duplication de supports pédagogiques. De plus, avec l’apprentissage en ligne, chaque enseignant a la possibilité d’adapter ses cours aux besoins spécifiques de chaque étudiant, ce qui optimise l’efficacité et la pertinence des formations.

Comment l’apprentissage en ligne contribue-t-il à préserver les ressources naturelles ?

En France, les transports constituent la plus grande source d’émission de gaz à effet de serre (GES). Les émissions de ce secteur s’élèvent à environ 126 millions de tonnes de CO2, soit 30 % du total national, selon les chiffres officiels. Les véhicules des particuliers sont à l’origine de plus de la moitié des émissions de GES de ce secteur.

Bien qu’elles soient écologiques, les voitures électriques émettent tout de même du CO2 sur l’ensemble de leur durée de vie. En effet, il faut prendre en compte plusieurs éléments, dont le recyclage des batteries.

Vous l’aurez compris, en optant pour une formation à distance, vous n’utiliserez pas de voiture, de bus ou de métro pour vous déplacer. Cela veut dire que vous économiserez sur les ressources naturelles comme le pétrole (pour le carburant) ou l’électricité pour la voiture électrique.

Assurez-vous de disposer de la bonne technologie pour une expérience d’apprentissage réussie

Si l’apprentissage en ligne offre une grande flexibilité, il faut tout de même choisir une école innovante, qui dispose de la bonne technologie afin de vivre une expérience réussie. Par exemple, les supports digitaux et les outils collaboratifs (solutions de visioconférence et logiciels de partage de documents) doivent être performants pour faciliter l’interactivité et l’apprentissage.

Par ailleurs, vous devez faire en sorte d’explorer les moyens de réduire votre empreinte carbone tout en étudiant depuis chez vous. En journée, vous pouvez ouvrir tous les volets et utiliser l’éclairage naturel plutôt que de vous enfermer dans votre chambre avec la climatisation en marche et toutes les lumières allumées.