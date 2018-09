Intérêt Général : le Trophy des jeunes pour démocratiser le golf

Intérêt Général : Golf et Insertion

Dans cette nouvelle émission émission vous allez découvrir le Trophy des jeunes, une initiative originale mêlant golf, pratique de haut niveau, insertion…. Didier Meillerand reçoit:

Louise-Mirabelle Biheng-Martinon, Responsable du programme « Trophy des jeunes »

Laurent de Cerner, Directeur général de l’Olympia / Groupe Vivendi

Une initiative qui a pour vocation de démocratiser un sport : le Golf, et soutenir de jeunes sportifs dans leur progression vers le haut-niveau, tout en leur offrant un accompagnement personnalisé.

Intérêt Général: le Trophy des jeunes

Initié en 2013 par le groupe Vivendi et encadré par les équipes du réseau Les entreprises pour la Cité, en étroite liaison avec la Fédération Française de Golf, ce programme de démocratisation de la pratique du golf réunit 60 jeunes passionnés de 9 à 15 ans, 15 filles et 45 garçons, les jeunes sélectionnés sur la base de critères sociaux et provenant de toute la France