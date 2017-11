Business Women vous propose une émission pour vous aider à développer vos ressources. Quels sont vos atouts ? Comment exploitez vos potentiels ? En effet, que vous ayez l’intention de lancer votre activité ou de la développer, cette émission vous concerne. Trois expertes livrent leurs astuces et leurs expériences. Eve Chegaray, coach en communication est chroniqueuse sur la chaîne BFM Business. Isabelle Sthémer est experte en networking et auteure. Et Evelyne Platnic-Cohen est la fondatrice du concept Booster Academy. Booster Academy est un organisme de formation sur-mesure et innovant pour les pros.

Vous pouvez revoir l’ensemble des émissions en cliquant sur Business Women