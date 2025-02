Domitys recrute : 300 postes ouverts en résidences seniors

Dans cet épisode du Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Pascal Guérinet, DRH de Domitys, leader des résidences services seniors en France. L’entreprise recrute 300 nouveaux collaborateurs pour accompagner son développement avec 16 nouvelles résidences en 2025. À travers sa campagne « Faites-vous une autre idée des seniors », Domitys souhaite changer le regard sur le vieillissement et valoriser le lien social.

Domitys recrute pour accompagner son expansion

Avec 16 nouvelles résidences prévues en 2025, Domitys recrute près de 300 collaborateurs dans des domaines variés : hôtellerie, restauration, animation et service à la personne. L’entreprise recherche avant tout des profils ayant la fibre senior. C’est-à-dire un véritable sens du relationnel et du respect des aînés. L’entreprise qui mise sur la formation et l’évolution interne. Domitys met un point d’honneur à la promotion interne : 50 % des directeurs adjoints sont issus des rangs de l’entreprise. Grâce à Domitys Campus, un programme dédié, les collaborateurs bénéficient d’un accompagnement pour évoluer dans leur carrière.

Les plus de 65 ans représenteront près de 30 % de la population d’ici 2050. Il devient donc essentiel d’innover pour répondre aux besoins du bien-vieillir. Face à cette évolution démographique, des solutions adaptées doivent être développées pour garantir l’autonomie et le bien-être des seniors. Pour aller plus loin sur les enjeux du secteur, découvrez notre émission avec la Silver Economy

A propos de Domitys :

Depuis une vingtaine d’années, Domitys répond à un enjeu sociétal majeur en développant et perfectionnant le concept de Résidences Services Seniors. Avec plus de 180 résidences et plus de 18 000 résidents, le Groupe est n°1 sur le marché est un acteur incontournable de la Silver Economie en France. En savoir plus