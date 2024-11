TAMBOUR BATTANT: La marche, effet de mode ou fait de société ?

Dans cette édition de Tambour Battant Patrick Tudoret vous propose une sujet qui lui est cher: la marche. Autour de lui différents marcheurs et auteurs.

En première partie d’émission il reçoit un couple de marcheurs : Sonia et Alexandre POUSSIN.

Sonia POUSSIN est une écrivaine voyageuse française. Après ses études elle a contracté le virus du voyage en allant en Ouzbékistan et au Tadjikistan dans le cadre de missions humanitaires avec l’Unesco, Et ensuite avec son mari elle a réaliser de nombreux treek en Afrique avec son mari.

Sonia Poussin est co-autrice de Madatrek (Éd.Robert Laffont)

Alexandre POUSSIN est lui aussi écrivain-voyageur et réalisateur de documentaires. Après un tour du monde à bicyclette réalisé en 1994 il a écrit son premier livre relatant cette aventure. Depuis il a écrit plusieur ouvrages autour de ses voyages. Donc plusieurs avec sa femme, avec qui il a écrit Afrika Treck ou encore Madatrek (Robert Laffont) pour eux la marche c’est l’altérité!

En 2ème partie d’émission Partick Tudoret reçoit Aliénor VIDAL de La BLACHE pour son dernier livre : Seule à pied vers Jérusalem (Éd. Salvator) et Antoine de SUREMAIN auteur de Marche au désert, sur le chemin de Saint-Guilhem (Éd. Salvator).

Aliénor Vidal de La Blache travaille depuis quinze ans dans le monde associatif: en Bolivie, en région parisienne puis en Savoie avec des personnes à la rue, des détenus et des personnes en situation de handicap. Elle donne également des formations sur les questions de précarité, d’accueil et d’écoute. Elle est passionnée par la marche et la montagne. À la suite de son premier voyage en Amérique latine, elle a coécrit le livre L’espoir au féminin (Presses de la Renaissance, 2006. Pour elle la marche est un manière de se retrouver.

Antoine de SUREMAIN aventurier et réalisateur, plus connu sous le nom de « Antoine explore la France » est un jeunes marcheur. Aventurier passionné par le patrimoine naturel et architectural français, il Antoine est réalisateur et présentateur de l’émission « Antoine l’Aventure » sur Canal+ dans laquelle les enfants découvrent les plus beaux paysages français. Aujourd’hui il a avec plus de 150 000 followers sur Instagram et Tik Tok. Pour lui la marche c’esst la découverte !

En dernière partie d’émission le grand témoin est Bernard QUINSAT, fondateur de l’association Chamina qui a fait randonner des millions de personnes en Auvergne, notamment sur la via arverna jusqu’au Saint-Jacques de Compostelle. Son témoignage et son histoire vous persuadera de tous les bienfaits de la marche !