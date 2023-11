Les 28 et 29 novembre 2023 à Paris Porte de Versailles aura lieu, la Silver Economy expo, le rendez-vous professionnel des sociétés dans le secteur des services dédiés aux personnes âgées.

Quand on sait que les plus de 65 ans représenteront près de 30 % de la population à partir de 2050, il est primordial d’innover le secteur des seniors.

Alors, les acteurs ou futurs acteurs de ce secteur qu’on appelle la Silver Economy sont conviés à cette exposition. En Personne expo en partenariat avec l’Assurance retraite Île-de-France, BipFrance, Silver Valley ou encore Capital, organisent ce salon. Des sociétés comme l’Âge d’Or service, l’Apef ou encore l’Association France Parkinson ainsi que 90 autres exposants seront présents dont 70 start-up. Il y aura aussi des invités de marques comme Dominique Libault, le Président du Haut Conseil du Financement de la protection sociale ou Marie-Anne Montchamp, directrice générale de OCIRP.

Le but de cet événement est pour les sociétés de se rencontrer et de collaborer. Durant ce salon professionnel, les sociétés pourront assister à des conférences et des colloques pour aborder l’économie de ce secteur. Pour s’inscrire à cette exposition, rendez-vous sur le site, dans la rubrique « je m’inscris ».

À propos de la Silver Economy

Il est indéniable que le vieillissement de la population aura un impact sur le logement, la santé, les loisirs… Il va falloir réadapter tout le paysage urbain à cette population qu’on appelle les « papy-boomers ». Ces seniors ont la réputation d’avoir des attentes fortes en matière de confort de vie.

La Silver Economy doit alors se développer pour satisfaire cette population. Ceci pour le grand bien des entreprises de ce secteur qui développeront leur savoir-faire et leur chiffre d’affaires.

Ainsi, les acteurs qui seront présents à la Silver Economy Expo, travaillent pour que les seniors puissent vivre sereinement. De plus, anticiper les besoins de cette population, c’est aussi s’assurer un avenir florissant pour son entreprise.