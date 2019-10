25 ans après le génocide du Rwanda, il faut redire ce que fut l’extermination de près de 1 million de Tutsi de tous âges, en l’espace de quelques mois.

Patrick de Saint Exupéry, journaliste qui y fit plusieurs séjours, souligne la responsabilité coupable indiscutable des politiques françaises : assistant les Hutu après les avoir armés pour enfin les aider à quitter le pays au moment de la victoire du FPR.

Jean-Christophe Klotz et Jean-François Dupaquier témoignent de la gêne des cadres de l’armée française qui ont mené l’opération « turquoise ».

Florence Prudhomme, journaliste et militante féministe – présente aux cérémonies du 25e anniversaire à Kigali – se consacre désormais à l’association « Rwanda avenir » qu’elle a fondé pour aider les rescapés à dire leur souffrance et à chercher la résilience.

Le tribunal pénal international et surtout les tribunaux communautaires locaux (Gacaca) ont préparé ce qui pourrait conduire à la réconciliation voulue par le président Kagame.

La reconstruction du pays pouvait-elle avoir lieu sans l’autoritarisme souvent reproché au pouvoir actuel ?

Antoine Spire, avec Thibault Valentin, reçoit sur le plateau de Tambour Battant :

Patrick de Saint-Exupéry, Journaliste Prix Albert Londres 1991

Jean-François Dupaquier, Journaliste et expert auprès du Tribunal Pénal international pour le Rwanda

Jean-Christophe Klotz, Documentariste et cinéaste

Florence Prudhomme, Fondatrice de l’association Rwanda avenir