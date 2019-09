Demo Direct à la Pépinière d’entreprises de la Courneuve

Démo Direct

Démo Direct est une entreprise qui propose aux hypermarchés des démonstrations dans leurs magasins pour améliorer les ventes. Cette entreprise propose également ses propres produits en privilégiant la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’éco-responsabilité. En effet, la diminution de la fréquence des grandes surfaces a imposé à Démo Direct de se diversifier.

« Le monde de l’entrepreneuriat me plait bien »

Lassé de son travail salarié dans une grande société de contrôle financier, Moïse Akbaraly a décidé de se mettre à son compte. Aujourd’hui, il est satisfait d’avoir créé son entreprise, même si, statut juridique, financement, offre commerciale… il a trouvé compliqué le lancement de l’activité. Et l‘hébergement à la Pépinière d’entreprises de la Courneuve a permis de surmonter certaines difficultés. Par exemple, le loyer est mois élevé. Et, au delà de cet intérêt financier, l’hébergement dans la pépinière permet aussi d’intégrer un réseau professionnel et de monter des partenariats avec les autres entrepreneurs.

