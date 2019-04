Maison Moreau, retour sur une transmission d’exploitation agricole réussie.

Après 37 ans de bonheur entrepreneurial dans le Loir et Cher, Jean-Pierre Moreau et son épouse Martine ont raccroché leurs blouses de fromager te cédé la Maison Moreau . Ils ont d’abord transmis en 2002 l’activité de la chèvrerie à Pascal Huger. Puis, en 2012, ils ont donné les clés de l’atelier de transformation à Jean-Luc Bilien en 2012. Voila une transmission rondement menée en deux temps. Martine et Jean-Pierre sont heureux de voir cette continuité et le développement des deux entités qui poursuivent la contractualisation au-delà de leur présence

Paroles d’Agriculteur

Découvrez le témoignage de Jean-Pierre Moreau et de son conseiller Christophe Dulou dans ce numéro de Paroles d’Agriculteur. Retrouvez d’autres parcours d’agriculteurs