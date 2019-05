AGORAé: Et si on changeait le coût de la vie étudiante ?

Découvrez AGORAé, un concept d’épicerie solidaire en plein cœur des universités !

L’AGORAé est un lieu d’entraide, d’échange et de partage géré par des étudiants. Porté par la FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes), c’est un dispositif comportant une épicerie solidaire à destination des étudiants en situation de précarité. De ce fait elle est accessible sur des critères sociaux.

Pour être bénéficiaire, il faut tout d’abord partager les principes et les valeurs d’AGORAé à savoir la solidarité, l’entraide et le respect.

Par la suite, en fonction de votre situation, des justificatifs tels que le certificat de scolarité, la notification de bourse, ou encore la quittance de loyer seront demandés.

Ce dispositif propose non seulement une aide alimentaire, mais aussi de l’accompagnement de projet, une aide à l’accès aux activités culturelles et à la création de lien social, probablement la raison pour laquelle les motivations sont questionnée lors de l’inscription. Concrètement, l’AGORAé lutte pour une égalité d’accès et de réussite dans l’enseignement supérieur.

Dans ce premier numéro de Si On Changeait, nous recevons Laura Gaviot, co-responsable de l’AGORAé Paris Nanterre.

Elle nous parle du projet, de l’enjeu qu’il présente et comment bénéficier de l’aide et comment s’engager dans cette lutte contre l’isolement et la précarité.

Pour en savoir plus sur cette initiative sociale et solidaire rendez-vous sur le site https://agorae.ageparis.org/