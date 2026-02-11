Coaching des managers en entreprise : la méthode Simundia

Le coaching des managers en entreprise prend une place croissante dans les stratégies RH. Dans Le Journal de la Formation, Grégoire Schiller, cofondateur et président de Simundia, décrit les usages concrets du coaching et son évolution au sein des entreprises.

Simundia intervient à la demande des services ressources humaines. Les entreprises commandent des programmes de coaching pour accompagner leurs managers et leurs talents. L’objectif est de développer les compétences, d’améliorer la performance et de renforcer l’engagement au travail.

Le coaching a longtemps concerné une population très limitée. Historiquement, moins de 1 % des salariés y avaient accès. Selon Grégoire Schiller, il s’agit pourtant d’un levier particulièrement efficace pour développer les compétences. Simundia a donc conçu une méthode permettant d’élargir l’accès au coaching, notamment aux managers de proximité et aux middle managers.

Coaching des managers : comment les entreprises développent leurs talents

Le coaching proposé par Simundia se déroule principalement en visioconférence. Ce format s’est imposé avec la montée du télétravail et de la formation à distance. Il a facilité le déploiement de programmes à plus grande échelle.

Le matching entre le coach et le salarié repose sur une méthodologie précise. Les équipes évaluent d’abord le besoin de coaching. Un rendez-vous d’orientation permet ensuite d’affiner la demande. Cet échange sert à identifier le coach le plus adapté. Cette étape humaine complète les critères objectifs et respecte le caractère intuitu personae du coaching. Dans plus de 99 % des cas, les coachés se déclarent satisfaits.

Entre 2023 et 2025, Simundia a analysé plus de 5 000 coachings. Sur les parcours hauts potentiels, les compétences les plus développées concernent le leadership, la communication et la gestion du temps. Plus de 95 % des coachés constatent un impact positif sur leur performance, leur engagement et leur épanouissement. Plus de 97 % déclarent avoir développé les compétences identifiées au départ.

Le coaching ne remplace pas la formation. Il la complète. Là où la formation reste plus générique, le coaching s’adapte à chaque personne. Les entreprises y ont aussi recours pour accompagner leurs transformations et aider les équipes à s’adapter en continu.