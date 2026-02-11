Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
05- le Journal de la formation

Coaching des managers en entreprise : la méthode Simundia

Emission du 11/02/2026 - Durée 8 minutes minutes
coaching des managers

Le coaching des managers en entreprise prend une place croissante dans les stratégies RH. Dans Le Journal de la Formation, Grégoire Schiller, cofondateur et président de Simundia, décrit les usages concrets du coaching et son évolution au sein des entreprises.

Simundia intervient à la demande des services ressources humaines. Les entreprises commandent des programmes de coaching pour accompagner leurs managers et leurs talents. L’objectif est de développer les compétences, d’améliorer la performance et de renforcer l’engagement au travail.

Le coaching a longtemps concerné une population très limitée. Historiquement, moins de 1 % des salariés y avaient accès. Selon Grégoire Schiller, il s’agit pourtant d’un levier particulièrement efficace pour développer les compétences. Simundia a donc conçu une méthode permettant d’élargir l’accès au coaching, notamment aux managers de proximité et aux middle managers.

Coaching des managers : comment les entreprises développent leurs talents

Le coaching proposé par Simundia se déroule principalement en visioconférence. Ce format s’est imposé avec la montée du télétravail et de la formation à distance. Il a facilité le déploiement de programmes à plus grande échelle.

Le matching entre le coach et le salarié repose sur une méthodologie précise. Les équipes évaluent d’abord le besoin de coaching. Un rendez-vous d’orientation permet ensuite d’affiner la demande. Cet échange sert à identifier le coach le plus adapté. Cette étape humaine complète les critères objectifs et respecte le caractère intuitu personae du coaching. Dans plus de 99 % des cas, les coachés se déclarent satisfaits.

Entre 2023 et 2025, Simundia a analysé plus de 5 000 coachings. Sur les parcours hauts potentiels, les compétences les plus développées concernent le leadership, la communication et la gestion du temps. Plus de 95 % des coachés constatent un impact positif sur leur performance, leur engagement et leur épanouissement. Plus de 97 % déclarent avoir développé les compétences identifiées au départ.

Le coaching ne remplace pas la formation. Il la complète. Là où la formation reste plus générique, le coaching s’adapte à chaque personne. Les entreprises y ont aussi recours pour accompagner leurs transformations et aider les équipes à s’adapter en continu.

Vous aimerez aussi

05- le Journal de la formation

Comment obtenir une certification professionnelle ?

Emission du 24/04/2024 - Durée 9 minutes

La quête de la certification professionnelle est une étape cruciale dans le développement de sa carrière. Elle atteste des compétences et des connaissances acquises dans un domaine spécifique, offrant...

Demain EntreprendreLabel Entreprise

Gestion des notes de frais : les 5 erreurs les plus fréquentes

le 27/06/2024

La gestion des notes de frais est un défi quotidien pour de nombreuses entreprises. Entre les justificatifs manquants, les dépenses non validées et les erreurs de calcul, les pièges...

Paroles d'expert

Vendre un fonds de commerce ou des parts sociales: à vos calculettes

le 03/10/2016 - Durée 4'59'' minutes

Vendre un fonds de commerce ou des parts sociales : à vos calculettes. Lors de la vente d’une société, deux choix se présentent : vendre le fonds de commerce...

Les dernières émissions

coaching des managers

Coaching des managers en entreprise : la méthode Simundia

Emission du 11/02/2026 - Durée 8 minutes minutes
Le coaching des managers en entreprise prend une place croissante dans les stratégies RH. Dans Le Journal de la Formation, Grégoire Schiller, cofondateur et président de Simundia, décrit les usages concrets du coaching et son évolution au sein des entreprises. Simundia intervient à la demande des services ressources humaines. Les entrepris...
Voir toutes les emissions
GEIQ

GEIQ : une réponse aux tensions de recrutement par l’alternance

Emission du 09/02/2026 - Durée 9 minutes minutes
Dans ce nouveau Journal de l’Emploi, l’émission s’intéresse aux GEIQ, pour Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification. Des structures portées par les entreprises elles-mêmes, encore peu connues du grand public, mais solidement implantées sur les territoires. Pour en expliquer le fonctionnement, l’invité est F...
Voir toutes les emissions

2026 : les grands défis RH avec Alternego

Emission du 04/02/2026 - Durée 8 minutes
Transparence des salaires, mixité dans les instances dirigeantes, santé mentale des salariés, intelligence artificielle voilà les grands défis RH… L’année 2026 s’annonce comme un tournant majeur pour les entreprises françaises. Marie Donzel, directrice associée du cabinet Alternego, est l’invitée du Journal de l’Emploi. El...
Voir toutes les emissions
Vroomly recrute

Vroomly recrute 60 profils dans la data, le commercial et le service client

Emission du 02/02/2026 - Durée 8 minutes minutes
Vroomly recrute. La plateforme française dédiée à l’entretien et à la réparation automobile ouvre 60 postes. Alexis Frerejean, cofondateur de Vroomly, est venu en parler dans Le Journal de l’Emploi. Créée en 2017, l’entreprise s’est construite pour accompagner les garages au quotidien. Elle leur fournit des outils numériques pou...
Voir toutes les emissions