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03- FUTURE OF WORK

Leadership : remettre la joie au cÅ“ur du rÃ´le de dirigeant

Emission du 07/05/2026 - DurÃ©e 33 minutes minutes
Leadership

Dans cet Ã©pisode de Future of Work, Julienne Nadin reÃ§oit Caroline Poissonnier, directrice gÃ©nÃ©rale du Groupe Baudelet. Ã€ travers cet Ã©change sur le leadership, elle revient sur son parcours au sein de cette entreprise familiale engagÃ©e dans la transition environnementale.
Et sur un moment charniÃ¨re qui lâ€™a amenÃ©e Ã  repenser en profondeur sa maniÃ¨re de diriger.

Repenser le leadership Ã  partir de lâ€™expÃ©rience du terrain

Ã€ la tÃªte du Groupe Baudelet, Caroline Poissonnier dÃ©crit une transformation progressive du modÃ¨le managÃ©rial. Passage dâ€™un fonctionnement trÃ¨s vertical Ã  davantage dâ€™intelligence collective, importance du pilotage et du droit Ã  lâ€™erreur : autant dâ€™Ã©volutions qui traduisent une volontÃ© dâ€™adapter le leadership aux rÃ©alitÃ©s actuelles.

Mais au-delÃ  des outils, câ€™est une rÃ©flexion plus personnelle qui sâ€™impose. Elle Ã©voque un moment de perte dâ€™Ã©lan, oÃ¹ le plaisir et lâ€™Ã©nergie nâ€™Ã©taient plus au rendez-vous. Cette prise de conscience marque un tournant : celui de replacer le sens, mais aussi la joie, au cÅ“ur de son rÃ´le de dirigeante.

Cette Ã©volution se traduit concrÃ¨tement par de nouvelles orientations pour le groupe, notamment une diversification des activitÃ©s, mais aussi par une autre maniÃ¨re dâ€™aborder la performance. Lâ€™Ã©change met en lumiÃ¨re une idÃ©e forte : lâ€™Ã©tat dâ€™Ã©nergie du dirigeant influence directement sa capacitÃ© Ã  dÃ©cider, Ã  embarquer et Ã  faire Ã©voluer son organisation.

Dans cette continuitÃ©, Caroline Poissonnier a Ã©galement lancÃ© le mouvement #LeaderKiff, qui vise Ã  accompagner les dirigeants vers un Ã©quilibre entre ambition et bien-Ãªtre, en remettant lâ€™Ã©nergie et lâ€™alignement au cÅ“ur du leadership.

Sans donner de rÃ©ponses toutes faites, cet Ã©pisode ouvre des pistes de rÃ©flexion sur un leadership plus conscient, capable de concilier engagement, performance et Ã©quilibre. Il questionne aussi la place du bien-Ãªtre dans des fonctions souvent exposÃ©es, oÃ¹ la pression reste forte et encore peu exprimÃ©e.

Un tÃ©moignage qui invite Ã  envisager le travail non seulement comme un levier de performance, mais aussi comme un espace dâ€™alignement et de contribution.

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