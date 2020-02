La marché de la Silver Economie avec Indépendance Royale

La Silver Economie : l’économie des seniors

Connaissez-vous la Silver Economie, cet écosystème propre aux séniors. En effet, il s’agit de l’ensemble des produits et services à destination des plus de 60 ans. Une économie qui va bien et qui compte bien le rester. En France, il y a dix ans, les plus de 60 ans représentaient un cinquième de la population, demain, ils représenteront un tiers des français. Plus exigeants, plus demandeurs de confort, de services et d’accompagnement, les plus de 60 ans consomment abondamment particulièrement dans les secteurs de la santé et de l’assurance. La Silver Economie, c’est le crédo d’Indépendance Royale. Une entreprise spécialisée dans la vente de produits adaptés aux seniors. Dominique Boulbès, président d’Indépendance Royale est l’invité du Journal de l’Emploi.

Une approche différente des ressources humaines

La population française est vieillissante et son espérance de vie s’allonge au profit du marché de la Silver Economie. Ainsi, en 2016, le Ministère de l’Economie et des Finances, estimait à 300 000 le nombre d’emplois nets créés sur ce marché. Et parmi les recruteurs, Indépendance Royale. Cette entreprise de 300 collaborateurs créée en 2003 cherche aujourd’hui à recruter une quarantaine de personnes. Cette entreprise co-dirigée par une femme a à cœur de promouvoir une politique RH égalitaire. Les femmes sont mieux payées, non pas « à poste égal, salaire égal », mais parce qu’elles occupent les fonctions à hautes responsabilités. Dominique Boulbès nous en parle dans le Journal de l’Emploi.