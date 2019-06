Le statut d’étudiant entrepreneur

Créé en 2014, le statut d’étudiant entrepreneur a bénéficié à 3 576 étudiants l’année dernière. Label Entreprise revient sur ce statut avec Claire Schaffer qui a créé deux entreprises : Barapapa et Giromela. Le Barapapa est comme son nom l’indique, un bar. Mais le Barapapa se veut aussi un lieu cool pour que les amis, les familles et le monde entier puissent venir profiter des bords de Seine à Paris. C’est un lieu pour se détendre, danser, dessiner avec leurs enfants. Giromela est une agence événementielle née en 2015. Cette agence organise des événements sur mesure pour des entreprises en dénichant le traiteur, la salle, le mobilier et la décoration… tout ce qu’il faut pour passer un moment à la fois convivial, original et sophistiqué sans prise de tête !

Aller plus vite et plus loin

Claire a bénéficié du statut d’étudiant entrepreneur deux ans après avoir fini ses études. Grâce à ce statut, Claire a hébergé son activité dans un espace de coworking à des prix très compétitifs. Elle a fréquenté le réseau Pépite qui regroupe les étudiants entrepreneurs. Enfin, un mentor l’a accompagnée dans son parcours entrepreneurial. En conclusion, ce statut a permis à Claire d’aller plus vite et plus loin. Découvrez le détail du témoignage de Claire dans cette émission Label Entreprise.

Demain TV, la télé pour les jeunes entrepreneur

A l’image de Claire, pour les jeunes qui souhaitent entreprendre, Demain TV réalise deux émissions qui peuvent vous servir : « Label Entreprise » et « T’inquiète… je gère ».

En effet, « T’inquiète… je gère » donne la parole à de jeunes entrepreneurs. Leur témoignage et leur expérience sont des sources inspirantes et contiennent des infos utiles et pratiques pour se lancer. Cette émission est produite en partenariat avec kangae.fr, le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer.

Et chaque semaine « Label Entreprise » présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Elle donne aussi la parole aux entrepreneurs. Vous pouvez revoir leurs témoignages dans Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre.