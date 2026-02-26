Demain! est
Location Studio
04- CAP OU PAS CAP

Cap ou pas cap : Christophe Desproges ou comment faire face au burn-out

Emission du 26/02/2026 - Durée 30 minutes
Burn-out

Burn-out, résilience et engagement : un témoignage fort dans Cap ou pas cap

Dans cet épisode de Cap ou pas cap, l’émission dédiée à celles et ceux qui relèvent les défis de la vie, Christophe Desproges livre un témoignage bouleversant et profondément inspirant. Salarié depuis plus de 22 ans chez Microsoft, père de famille et engagé sur les questions de handicap et de santé mentale, il revient sans filtre sur son burn-out, sa reconstruction et la mission qu’il s’est donnée depuis : sensibiliser et accompagner.

 Un parcours solide chez Microsoft… jusqu’à la rupture

Pendant plus de deux décennies, Christophe évolue dans un environnement international exigeant. Formateur pour des équipes de développement à grande échelle, engagé dans les communautés internes liées au handicap et à la diversité, il mène une carrière dynamique.

Mais un changement brutal de management, un micro-management pesant et une pression constante marquent un tournant. Les premiers signaux faibles apparaissent : insomnies, douleurs physiques, irritabilité, troubles cognitifs.

Jusqu’au jour où le corps dit stop… Un matin de juin 2016, incapable d’écrire un simple email, il craque en pleine réunion. Diagnostic médical : épuisement professionnel.

Le burn-out : comprendre les signaux faibles

Christophe décrit avec précision les étapes du burn-out :
– Fatigue chronique et troubles du sommeil
– Douleurs physiques inexpliquées
-Stress permanent          
-Difficultés de concentration            
-Effondrement émotionnel

Reconstruction : sommeil, sophrologie et accompagnement

Le burn-out n’est pas une faiblesse. C’est souvent le résultat d’un surinvestissement, d’un perfectionnisme et d’un engagement excessif. Pour se reconstruire, Christophe entame un long processus :
-Arrêt de travail   
-Traitement pour retrouver le sommeil            
– Séances de sophrologie   
-Repos total (épuisement physique, mental et émotionnel)           
-Reprise progressive et adaptée

Il insiste sur un point clé : la récupération prend du temps. En Belgique, la durée moyenne d’arrêt pour burn-out dépasse 14 mois. Son retour chez Microsoft se fait progressivement, avec un dialogue ouvert avec son management — un élément déterminant dans sa reconstruction.

De la vulnérabilité à l’action : sensibiliser et transmettre

Inspiré notamment par les conférences TED et les travaux de B.Brown sur la vulnérabilité, Christophe transforme son épreuve en moteur d’action. Il multiplie les initiatives : Conférences internes sur la santé mentale, témoignages publics, articles professionnels…

Le Club des Burn-outés et des Bienveilleurs : un podcast pour redonner espoir

 Avec son ami Marc, lui aussi passé par un burn-out, Christophe cofonde une association et lance un podcast engagé :clubdesbetb.fr Le Club des Burn-outés et des Bienveilleurs. Objectif :
– Donner la parole à celles et ceux qui s’en sont sortis
– Partager des ressources concrètes
– Briser les tabous
– Orienter vers des professionnels

Aujourd’hui, la communauté rassemble près de 10 000 abonnés et plusieurs milliers d’auditeurs sensibilisés. Son engagement est récompensé par Le Trophée des Aidants décerné par l’Association Nationale des Membres de l’Ordre du Mérite et   Le Prix de la Résilience Professionnelle

