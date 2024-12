UHFP 2025: le rendez-vous de tous les acteurs de la formation

Dans cette édition du journal de la formation nous recevons Françoise Gérard, Directrice générale adjointe de Centre Inffo.

Centre inffo qui est l’organisateur de 19e Université d’Hiver de la Formation Professionnelle qui se tiendra du 22 au 24 janvier 2025 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Avec elle nous faisons le point sur le secteur et ses perspectives en 2025 dans un contexte en pleine mutation et surtout elle nous présente tous les temps fort de l’UHFP 2025.

Cette année le thème choisi est “La formation, levier d’émancipation et de performance durable”. Avec ce thème cette nouvelle édition entend démontrer comment la formation accompagne les transformations sociétales (écologique, numérique, démographique, industrielle, …).

Le programme s’articulera autour de quatre axes :

● L’émancipation, un enjeu sociétal > Avoir les clés de la société d’aujourd’hui et de demain

● La formation au cœur du travail > (Re)donner du sens au travail

● Vers une performance durable > Performance oui, mais à pas à n’importe quel prix

● Accompagner les transformations > Les réponses des acteurs de la formation

Découvrir le programme et s’inscrire ici

A propos de l’UHFP

Organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle est l’événement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires. Unique en son genre, elle est la seule à réunir au niveau national l’ensemble des parties prenantes de la formation professionnelle continue en France, secteurs public et privé confondus : DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.

A propos de Centre inffo

Centre Inffo propose aux professionnels de l’apprentissage, de la formation et de l’évolution professionnelles une expertise en droit et ingénierie, une offre de formation et une information sur mesure et spécialisée. Il réalise des missions d’ingénierie, de conseil et d’accompagnement et anime les débats des professionnels. Association sous tutelle du ministère en charge de la Formation professionnelle, Centre Inffo est doté d’une mission de service public dans le champ de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Fort d’une équipe de 75 collaborateurs, Centre Inffo s’engage à apporter à ses clients publics et privés une expertise actualisée et une méthodologie éprouvée au service de leurs enjeux et projets.