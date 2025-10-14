Demain! est
10- Générations Reconversion

AFPA : opérateur de la reconversion professionnelle

Emission du 14/10/2025 - Durée 9 minutes
AFPA

Dans cette édition de Générations Reconversion, Christelle Munoz, directrice du développement de l’AFPA, explique comment l’agence accompagne les adultes dans leur parcours de reconversion, en alliant formation, insertion professionnelle et adaptation aux besoins du marché.

AFPA : une histoire de reconstruction et d’adaptation

Créée après la Seconde Guerre mondiale pour soutenir la reconstruction du pays, l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes a d’abord formé à des métiers techniques et manuels. Aujourd’hui, l’organisme évolue constamment pour répondre aux besoins actuels du marché et accompagner les adultes dans leurs reconversions professionnelles.

« La formation est importante, mais la finalité reste l’insertion professionnelle dans un métier », rappelle Christelle Munoz.

Reconversion : un chemin réfléchi et humain

Pour se reconvertir avec succès, surtout après 45 ans, il est essentiel de bien se connaître et se questionner sur son projet. L’AFPA propose des dispositifs d’accompagnement :
-Immersions professionnelles.
-Bilans de compétences.
-Parcours personnalisés financés via le CPF ou les plans de développement des compétences.

« Un vrai accompagnement humain est essentiel pour savoir ce que l’on veut vraiment », insiste Christelle Munoz.

Les secteurs porteurs en Île-de-France

L’AFPA oriente les adultes vers des métiers en tension et porteurs sur le marché notamment:
-Énergie et industrie (y compris aéronautique et traitement de l’eau).
-Métiers du bâtiment et des travaux publics.
-Services à la personne et métiers du Care (assistants de vie).
-Hôtellerie, restauration et personnel navigant.

Au sein des centre de formation de l’Afpa, des plateaux techniques spécialisés ont été mis en place. Développés par l’AFPA en collaboration avec les entreprises, permettent aux apprenants de se former avec des outils et pratiques très opérationnels.

AFPA: Formations certifiantes et parcours modulables

99 % des formations de l’AFPA donnent droit à un titre, diplôme ou bloc de compétences. Des formations courtes, comme les habilitations électriques, permettent également d’accéder à un emploi, de changer de poste ou d’obtenir une augmentation de salaire.

Son Conseil pour réussir sa reconversion

« Il faut croire en soi et se faire accompagner. Tous les dispositifs existent pour vous aider à réussir », conclut Christelle Munoz.

