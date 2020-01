« Tradition et Solidarité » – Prix armées-jeunesse

« Tradition et Solidarité »

Conçu par la Force Maritime des fusiliers marins et commandos – Penfentenyo, « Tradition et Solidarité » est un projet exposé à l’édition 2019 du Prix armées-jeunesse. Ce projet a abouti à la création de 7 œuvres pour présenter les métiers du commando. Il a également encouragé la rencontre entre des populations qui n’ont pas l’habitude de se côtoyer : armées, étudiants en art, industriels et enseignants. Cette vidéo explique en détail ce projet.

Le Prix armées-jeunesse.

Depuis 2003, la Commission Armées-Jeunesse invite les quatre armées à participer au Prix armées-jeunesse. Au cours de cet événement, plusieurs prix sont attribués. Ils récompensent des projets originaux réalisés par des unités militaires en collaboration avec des jeunes. Six domaines sont concernés : mémoire, découverte des armées, armées et citoyenneté, sport, armées et enseignement, développement durable. Et pour plus d’informations sur ce prix, rendez-vous sur Prix Armées-Jeunesse