Documentaire: Habiter ses vieux jours

L’habitat des seniors: la paroles aux anciens

On Stage Production et Demain! vous proposent un documentaire réalisé par Florence Mary: Habiter ses vieux jours.

Ce documentaire vise à faire un état des lieux des modes d’habitats des seniors et à proposer, à travers des portraits intimes et personnels, une vision universelle qui parle à tout un chacun. En effet, nos vies sont façonnées par notre mode d’habitat et d’autant plus une fois passé l’âge de la retraite.

Pour la majorité des seniors, sans compter l’influence du contexte sanitaire actuel, le logement est au cœur de leur quotidien et donc, de leurs préoccupations.

Anticipation de la perte d’autonomie, nouveaux besoins de liens sociaux, attachement à son « chez soi », baisse des revenus… Les enjeux sont nombreux et chacun expérimente à sa manière, avec ses moyens physiques et financiers, le mode d’habitat qui lui convient.