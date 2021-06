Tambour Battant: Racisme et obsessions identitaires

La disparition du mot race de notre Constitution n’a pas proscrit le racisme. Mais les mouvements anti-racistes sont divisés, entre organisations traditionnelles, se réclamant de l’universalisme, et mouvements communautaires attachés à la défense d’une ethnie, d’un genre ou d’une religion.

Pour débattre de ces questions Antoine Spire et Hélène Mathieu reçoivent:

– Elisabeth ROUDINESCO, Historienne de la psychanalyse et psychanalyste, auteure de « Soi-même comme un roi » (Ed. Seuil)

– Alain POLICAR, Docteur en sciences politiques , chercheur au centre de recherches politiques de sciences po (Cevipof – CNRS/IEP), auteur de « l’inquiétante familiarité de la race » (Ed. Le Bord de l’Eau)

– Sophie MENDELSOHN, Psychanalyste , auteure de « la vie psychique du racisme » (Ed. La Découverte)

– Nicolas BANCEL, Historien, Professeur à l’université de Lausanne, co-auteur de « L’invention de la race » (Ed. La Découverte)

– Rachel KHAN, Juriste en droit public et droit international, actrice, auteure de « Racée » (Eds. de l’Observatoire)

Elisabeth Roudinesco et Alain Policar s’interrogent sur l’éclatement de la mouvance anti raciste. Les oppositions se sont figées et la polémique a remplacé le débat. dans son intervention Nicolas Bancel revient sur les origines historiques du racisme . Sophie Mendelsohn nous fait le récit des souffrances vécues par les patients qui s’affirment racisés dans son cabinet de psychanalyste.

En fin d’émission Rachel Khan, d’origine gambienne par son père et juive polonaise par sa mère, refuse la victimisation ; elle se prononce pour un universalisme ancré dans la vie : c’est en manifestant son désir de créer , telle qu’elle est, avec ses particularités, qu’elle crie son humanité.

Une émission à voir et revoir pour mieux comprendre notre société….