L’happy hour du Psychodon, le vendredi 12 juin prochain !

Le Psychodon, c’est le 12 juin prochain en live sur les réseaux sociaux ! Une grande soirée festive et caritative avec comme parrain Yannick Noah. Une mobilisation citoyenne pour lutter contre les maladies psychiques.

En France, 12 millions de personnes sont atteintes d’un trouble psychique. C’est près d’un français sur cinq qui souffre de dépression, de troubles bipolaires ou encore de schizophrénie. L’association Psychodon souhaite répondre à cette urgence en rassemblant, professionnels, associations ainsi qu’artistes lors d’une soirée évènement !

Aujourd’hui les troubles psychiques ne représentent que 4% du budget alloué à la recherche concernant la santé mentale. La France est donc en retard par rapport à ses voisins européens. La Finlande consacre par exemple 10% de son budget à ce domaine.

Mobilisés contre les maladies psychiques

C’est pourquoi l’association organise le 12 juin prochain à partir de 19h, en live sur les réseaux sociaux, une soirée exceptionnelle pour mobiliser les citoyens face à ces maladies. Crise sanitaire oblige, l’évènement habituel de l’Olympia est reporté au 6 octobre prochain. Mais ce 12 juin, Didier Meillerand, journaliste et fondateur du Psychodon, recevra en plateau Dr Alice Oppetit, spécialiste de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, Dr Olivier Phan, pédopsychiatre et addictologue à la Fondation Santé des Etudiants de France. Mais aussi Lou Benmenni-Leprince, représentante de la Croix-Rouge Française. Ainsi que l’artiste Gringe, engagé auprès du Psychodon.

Un événement Live, diffusé sur Ma Chaîne Etudiante (MCE TV), et relayé par C8, CNEWS et CSTAR, simultanément diffusé sur Youtube, Facebook, Twitter et Instagram.

Si vous voulez participer à cet évènement, rendez-vous sur la page de MCETV et venez soutenir le Psychodon, sur le site de l’association : www.psychodon.org.