L’école du bonheur : l’émission qui booster ta sérotonine

A l’heure où le bien-être et l’éducation sont les grands oubliés du paysage télévisuel français. Cette nouvelle émission prend le parti d’aborder notre monde avec optimisme ! Ainsi, François Durpaire, accompagné de Béatrice Mabilon-Bonfils, reçoit des personnalités pour des échanges et confidences, en confinement. Et pour ce premier numéro, l’école du bonheur reçoit Asma Niang, judokate de haut-niveau. L’occasion d’aborder le sport, en lien direct avec l’éducation.

Les confidences de la judokate Asma Niang

Depuis son domicile, la championne de judo revient sur sa vie. Autour de questions sur son parcours, de photos et d’anecdotes. Ses expériences en tant que championne de France de handball, son passage par la cuisine, sa découverte du judo… Asma Niang se livre sans filtre à François Durpaire, sur ses rêves de sport de haut niveau et les jeux olympiques.

L’école du bonheur avec Asma Niang, à découvrir sur Demain !