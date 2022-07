Tambour Battant: Questions de poésie

Il sera question de poésie dans cette édition de Tambour Battant! Pour cela, Antoine Spire et Hélène Mathieu ont invité en plateau:

– Didier CAHEN, poète, essayiste et journaliste Auteur de « Déjà vu » et de « contes avant l’heure » (Éd.Tarabuste).

– Anne MALAPRADE, poète , prix international de poésie Ivan Yvan Goll, auteure de Kryptadia (Éd. Isabelle Sauvage)

– Jean LE BOEL, poète, éditeur et auteur de “Un homme” et de “Jusqu’à un jour” (Éd. Henry).

– Linda Maria BAROS, poète d’origine roumaine, essayiste et traductrice, auteure de « La nageuse désossée » (Éd. Castor Astral).

– Sylvestre CLANCIER, poète, président d’honneur du Pen club français, auteur de « Un regard infini, tombeau de G E Clancier » (Éd. La rumeur libre) et de « le témoin incertain « (Éd. L’herbe qui tremble).

et

–Claudine BOHI, poète, professeur de littérature comparée, auteure de « la plus mendiante » (Éd. Le bruit des autres) et de naître c’est longtemps (Éd. La tête à l’envers)

Au programme de « Questions de Poésie »

Dans « L’entretien » en première partie d’émission Didier Cahen, se réfère à sa paternité littéraire pour décrire l’explosion des formes poétiques contemporaines. De son côté, Anne Malaprade distingue les néo lyriques des poètes du courant littéral qui interrogent la langue tout en la bousculant. Ces courants s’opposent au courant « po éthique » qui cherche à soigner le monde et à le réconcilier avec lui même.

En deuxième partie d’émission le débat « Sur le gril » se déroule entre Linda Maria Barros, qui caractérise sa démarche comme marquée d’une puissante conviction alors que Jean Le Boël décrit le vécu de son engagement « d’humble poète » aux côtés de ceux qui disent n’être rien.

Enfin en dernière partie d’émission, Sylvestre Clancier et Claudine Bohi, tentent de séparer leur activité d’écriture d’une approche psychanalytique, pourtant visible dans leur œuvre. Tous deux sont fascinés par les commencements : une enfance paysanne dans le Limousin pour Sylvestre Clancier et la naissance des enfants pour Claudine Bohi.