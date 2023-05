Dans cette édition de Tambour Battant Antoine Spire et Hélène Mathieu reçoivent en première partie d’émission pour l’Entretien:

David FERRÉ, éditeur de théâtre, traducteur, membre de la direction du Pen Club français.

et

Corinna GEPNER, Présidente de l’association des traducteurs de langue française, auteure de « Traduire ou perdre pied » (Éd. de La Contre Allée).

Ils animent en deuxième partie d’émission un débat « le Gril » entre :

Jean-Paul NERRIÈRE, Ancien Vice-président d’IBM-USA, chargé du marketing, inventeur du « globish », Auteur de « Parlez Globish » (Éd. Eyrolles)

et

Souleymane Bachir DIAGNE, Professeur de philosophie à l’université Columbia, auteur de « De langue à langue » (Éd. Albin Michel)

En fin d’émission leur grand témoin est :

Barbara CASSIN, Philologue et philosophe, membre de l’Académie française, médaille d’or du CNRS Auteure de « Éloge de la traduction » (Ed. Pluriel) et de « Vocabulaire européen des philosophies » (Éd. du Seuil)

A propos des invités de Tambour Battant: Traduire, est-ce trahir ?

Corinna Gepner traduit la langue allemande , langue maternelle mais aussi langue transformée par le nazisme , alors que David Férré pointe les textes de théatre traduits pour la lecture et non pas d’abord pour la scène. L’inventeur du « globish » ( un anglais appauvri devenu outil de 1200 mots ) s’affronte au philosophe Souleyman Bachir Diagne qui montre comment de langue à langue le propos s’enrichit. Barbara Cassin constate que certaines « pathologies de l’universel » incitent à méditer la logique propre de chaque langue.