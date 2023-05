Générations Reconversion avec l’Apec

Dans cette émission spéciale générations reconversion, Jérôme Joinet reçoit Sébastien FROMM, Responsable de Centre à la Direction Régionale de l’APEC (l’Association pour l’Emploi des Cadres). Pour lui, il n’y a pas d’âge pour se renconvertir !

L’Apec: Opérateur de Conseil en évolution professionnelle (CEP).

L’Apec et un organisme paritaire qui accompagne les cadres dans la recherche d’un emploi et qui peut également accompagner les cadres en emploi avec des conseils. Les consultants Apec vous accompagnent à chaque moment de votre vie professionnelle. Aujourd’hui l’Apec est également opérateur de CEP. Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est un service public gratuit, accessible aux salariés et indépendants durant toute leur vie professionnelle. Les opérateurs de CEP comme l’APEC, peuvent vous accompagner pour faire le point sur votre situation professionnelle ou vos projets. Ils peuvent notamment vous aider dans l’utilisation de votre compte personnel de formation (CPF) et vous guider dans les différentes démarches. Ils pourront surtout vous orienter vers les bons interlocuteurs pour valider et faire aboutir votre projet de reconversion.

A propos de Génération reconversion 2023

Parce que l’économie est en plein bouleversement, parce que les métiers changent, parce que nous voulons donner plus de sens à notre vie: de plus en plus de personnes souhaitent s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

C’est pour cette raison que Transitions Pro IDF a organisé les 14 et 15 avril l’évènement Générations reconversion. 2 jours de salon et de rencontre pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent. Pour sa première édition, Générations Reconversion a rassemblé à la fois les acteurs de l’emploi et de la reconversion, des grands témoins ayant réussi leur reconversion et les actifs en quête de reconversion.