Business Women: accéder au financement publique

Business Women: parlons financement!

Qu’il s’agisse de subventions, d’avances remboursables ou de prêts, de nombreux dispositifs existent pour les entrepreneurs. Des financements proposés au niveau régional, national voir européen. Mais à quel financement public votre entreprise est-elle éligible ? A quelle étape de son développement vous pouvez en bénéficier?

Business Women vous propose d’en savoir plus avec :

– Milena STOJKOVIC Co-fondatrice de If-Start, spécialisée dans l’accompagnement dans l’obtention de financements publics

et

– Li FANG : fondatrice de Cilère City Leisure Retail et bénéficiaire de fonds publics

La Minute réseau de Business Women

L’émission Business Women vous propose dans la minute réseau, la découverte d’une belle histoire d’entrepreneure ! Celle de Céline Ceccotti qui a fondé Mademoiselle Confettis « La Box des Petites Filles » qui propose des produits de marques françaises, engagées et responsables. Une aventure réussie grâce à accompagnement du réseau BGE.

Business Women, l’émission des femmes qui entreprennent!

Chaque mois, Business Women met en avant les femmes entrepreneures. Elles viennent débattre d’un thème autour de l’entrepreneuriat. Elles présentent aussi leur activité. Les réseaux d’accompagnent (BGE, Initiative France, Les Premières et Moovjee) sont également mis en avant. Alors, profitez de l’expérience et des conseils des entrepreneures de Business Women. Cette émission, animée par Linda Labidi est réalisée en partenariat MAAF PRO, Bpifrance, BGE, Initiative France, Réseau Les Prem1ères et le MoovJee .