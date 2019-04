Standup avec Isabelle Delatouche: l’écologie du travail

Standup: La poésie peut-elle stopper le réchauffement climatique ?

Standup est une opération lancée par la CAE CLARA dans le but de faire partager l’expérience de ses sociétaires.

Cette fois-ci, c’est Isabelle Delatouche, qui fait partager son expérience et sa vision des choses. Artiste numérique, elle a créée sa propre bibliothèque numérique. D’après elle, la lecture, la poésie et la littérature sont vitales et elle diffuse ce goût de la lecture via des performances, des interventions et sa bibliothèque en ligne.

A propos de la CAE

Une CAE est une Coopérative d’Activité et d’Emploi. C’est un regroupement économique et solidaire de plusieurs entrepreneurs. La CAE apporte plusieurs services aux porteurs de projets pour lancer leur activité. Les services, concernent la gestion administrative (calcul, versement de salaire, comptabilité..) et le cadre juridique. Grâce aux CAE, les entrepreneurs se font accompagnés dans leurs projets. Ils partagent aussi leur expérience avec d’autres.

Pour voir d’autres interventions:

–Hélène Drutinus: l’histoire de l’art

–Myriam Faivre, directrice de la CAE CLARA