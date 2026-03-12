Confiance au travail : la vision d’Antoine Blondel

Confiance au travail. Pour Antoine Blondel, c’est peut-être l’une des clés du futur du travail. Invité de l’émission Future of Work présentée par Julienne Nadin, cet agriculteur devenu entrepreneur raconte comment son parcours l’a amené à transformer sa manière de diriger.

Installé dans l’agriculture à 21 ans, Antoine Blondel se définit d’abord comme un homme de terrain. Pendant plus de trente ans, il apprend un métier où l’incertitude est permanente. Une récolte peut disparaître après un orage ou une sécheresse. Cette réalité lui a appris deux choses essentielles : la résilience et l’humilité.

Plus tard, un séminaire va provoquer un déclic. Une question simple lui est posée : « Que veux-tu faire des vingt prochaines années de ta vie ? » Sa réponse est immédiate : devenir chef d’entreprise. À 45 ans, il reprend alors une société de services d’aide à domicile.

Confiance au travail : un autre modèle de management

Au départ, Antoine Blondel reproduit un modèle classique. Une organisation pyramidale, des décisions centralisées et un dirigeant qui contrôle tout. Rapidement, il comprend que ce fonctionnement ne correspond pas à sa vision.

Accompagné dans sa réflexion, il décide de changer de posture. Pour lui, on ne transforme pas une organisation si le dirigeant ne se transforme pas lui-même.

Le premier changement est simple : écouter davantage les équipes. Lors d’une réunion avec l’ensemble des salariés, il leur pose une question directe : comment améliorer l’organisation du travail ?

Les réponses sont nombreuses. Les équipes demandent plus d’autonomie et davantage de confiance.

Peu à peu, l’entreprise évolue. Les décisions sont prises plus près du terrain. Le droit à l’erreur est assumé. Antoine Blondel décide aussi de partager une partie de la richesse produite avec les salariés.

Son constat est clair : lorsqu’on choisit la confiance au travail plutôt que la défiance, l’engagement des équipes change. Pour lui, le futur du travail passera sans doute par ce type d’équilibre, où le dirigeant fixe un cap mais laisse les équipes avancer ensemble.