Salon S’expatrier, Mode d’Emploi : Vivre sa retraite à l’étranger

Vivre sa retraite à l’étranger c’est le souhait de plus en plus de français. Mais il faut prendre ses dispositions. De faut-il savoir ? Quelles sont les dispositions à prendre ?

Le Salon s’expatrier, Mode d’emploi 2022 vous propose la réponse à toutes ces questions et toutes vos questions dans cette conférence avec trois intervenantes:

–Françoise JULIEN-DEGAAST, Responsable pôle assurés de l’étranger à l’Assurance retraite ,

–Aurélie BRIERE, Directrice des Affaires Juridiques du Cleiss,

–Nawel SAIL, Chargée de clientèle à Malakoff Humanis .

Vivre sa retraite à l’étranger

Au terme d’une carrière d’activité, de plus en plus de retraités sautent le pas et partent vivre à l’étranger. Mais cette aventure ne s’improvise pas et bien des démarches sont à réaliser, en particulier avant le départ, pour profiter sereinement de sa retraite.

Aurélie Brière, Directrice des Affaires Juridiques du Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, vous informe sur vos droits en matière de protection sociale, en fonction du pays de votre expatriation et de votre carrière d’assurance.

Françoise Julien-Degaast, Responsable du Pôle des Assurés de l’Étranger de l’Assurance Retraite (CNAV), vous donne tous les conseils pratiques pour continuer à percevoir votre pension à l’étranger, en listant les formalités à accomplir avant de partir ou lorsque vous serez établi dans le pays de votre choix.

Si vous prévoyez de vous expatrier vers un pays hors UE et sans accord de sécurité sociale avec la France, Nawel Sail, Chargée de clientèle du Groupe Malakoff Humanis, vous recommande la souscription auprès de son groupe d’un contrat d’assurance en complément de l’adhésion à la Caisse des Français de l’Etranger, pour continuer à bénéficier d’une protection sociale « à la française ».