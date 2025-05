Esupcom : plonger dans l’univers de la com’ pour de vrai, dès la première année

Pascal Todt, directeur de l’école Esupcom, est l’invité de cette édition de Scroll Ton Futur. La communication est présente partout : dans les entreprises, les marques, les institutions et même chez les particuliers. Selon Pascal Todt, elle a beaucoup évolué ces dernières années, notamment sous l’effet du numérique. Le secteur englobe aujourd’hui une grande variété de supports et d’usages, du digital à l’événementiel.

Des métiers en évolution

Les métiers de la communication ne se limitent pas aux influenceurs ou aux créateurs de contenu. Le directeur d’Esupcom évoque une diversité de fonctions : directeur ou directrice de la communication, chargé de production, chargé de projet événementiel, ou encore métiers liés à la publicité. Tous nécessitent des compétences précises, notamment en stratégie, en analyse de marché et en choix des canaux de diffusion.

Esupcom mise sur une pédagogie active

Les étudiants participent à des mises en situation concrètes, comme un exercice de gestion de crise de 24 heures, durant lequel ils répondent à la presse, aux institutions ou à des familles.

L’école organise aussi des workshops avec des marques telles que l’OMS, le Centre international de recherche sur le cancer ou Häagen-Dazs. En 2024, cette dernière a lancé un défi national aux étudiants d’Esupcom, transformant le workshop en véritable compétition créative.

Ces expériences enrichissent leur parcours et offrent aux marques des idées fraîches issues du regard des jeunes. Une manière concrète de faire collaborer formation et monde professionnel.

Une offre de formations variée

L’école propose deux diplômes inscrits au RNCP : un Bachelor (bac+3) et un Master (bac+5). Un BTS Communication vient également d’être lancé et est disponible via Parcoursup. Des admissions parallèles sont possibles en deuxième, troisième ou quatrième année, avec des dispositifs de mise à niveau en début de cursus.

Alternance et accompagnement

L’alternance est proposée dès la deuxième année. Chaque campus dispose de chargés de relations entreprises chargés d’identifier les opportunités à proposer aux étudiants. Des événements de type speed meetings facilitent aussi les contacts avec les recruteurs, mais l’engagement personnel des étudiants reste essentiel.

Candidatures et implantation

Esupcom est présente à Lille, Paris, Lyon, Reims et Aix-en-Provence. L’admission se fait sur concours, avec un entretien de motivation. Pour Pascal Todt, les qualités clés en communication sont « la curiosité, l’envie, la passion… et un petit grain de folie ».