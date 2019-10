Reporters d’Espoirs lance la semaine des solutions !

Cette année encore et depuis 2004, Reporters d’Espoirs met en avant le journalisme de solution pour changer la vie des français. En effet, né en 2004, ils travaillent avec les médias pour faire de ce journalisme un accompagnateur dans la vie de chacun. Aussi, du 14 au 20 octobre 2019, plusieurs médias dont Demain se sont joint à leur cause. Le but ? Montrer qu’à chaque problème sa solution. Ainsi, quelles soient d’ordre sociales, économiques ou environnementales Reporters d’Espoirs met en lumière les solutions de demain.

Pour en parler, nous consacrerons une série d’émissions spéciales « La France des Solutions ». Anaïs Dedieu, chargée d’étude au lab Reporters d’Espoirs est l’invitée de Jérôme Joinet. Elle nous présente le journalisme de solution dans cette émission de lancement. A découvrir dès le 7 octobre sur la chaîne Demain !