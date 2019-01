Deciday: opération pour le secteur de l’hôtellerie restauration

Deciday: ça commence le 17 janvier !

Deciday, opération pour la découverte des métiers de la restauration et de l’hôtellerie commence ! Malgré un nombre impressionnant de postes à pourvoir, ces secteurs peinent à recruter. En 2018, 100 000 postes n’ont pas été preneurs dans le secteur de la restauration. L’image des horaires contraignants et la difficulté des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, attirent moins les jeunes. Dans le but de promouvoir ces secteurs pourtant riches en ressources, une opération a été imaginée: Deciday.

Dans ce numéro, nous recevons Denis Courtiade, directeur de salle du restauranr Alain Ducasse au Plaza Athénée. Élu meilleur directeur de salle au monde en 2018, c’est aussi le parrain de l’événement. Il nous fait partager son expérience et nous en dit plus sur ces secteurs qui ont de nombreuses opportunités et d’offres d’emploi.

Intéressés par cette opération ? C’est par ici.

