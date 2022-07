Gys, l’invité de Guillaume Durand

Bruno Bouygues, président de GYS, une ETI française basée à Laval Mayenne, est l’invité de Guillaume Durand. Créée en 1964 GYS est spécialisée dans la fabrication d’équipements de soudage de carrosserie et de chargeurs pour l’automobile.

Avec le journaliste, Bruno Bouygues revient sur l’histoire de cette entreprise reprise par son père en 1997, il rejoint l’aventure familiale en 2002 et transforme cette PME en un acteur majeur de l’industrie. En 25 ans GYS est devenu leader mondial dans les équipements pour la soudure et dans les systèmes de réparation carrosserie : “Gys est une entreprise dans la machine outils, on a deux familles de produits, d’un côté on fabrique du matériel de charge de batteries, et de l’autre du matériel pour assembler du métal, soudage principalement.”

GYS un groupe français qui a su s’imposer sur la scène internationale :

GYS compte plus de 900 collaborateurs partout dans le monde, avec des filiales commerciales en Allemagne, en Italie, en Chine et en Espagne. L’objectif pour l’année prochaine est de s’implanter aux Etats-Unis et en Pologne : “La France est redevenue un territoire industriel, et avec les ingénieurs, les techniciens, on retrouve le goût de l’industrie, je pense qu’en 2022 la France est devenue un paradis industriel.”

Une industrie en pleine mutation :

Bruno Bouygues explique que le secteur de l’industrie a réussi à se renouveler, une industrie devenue innovante qui attire de nouveaux profils : “Aujourd’hui dans le monde industriel vous devez savoir faire un peu de robotique, un peu de programmation, un peu de conception de produit et bien sûr écouter les clients, car les besoins évoluent très vite.”

Les métiers de l’industrie deviennent attractifs auprès des jeunes : “Dans les territoires il y a des compétences exceptionnelles, et le rôle d’un chef d’entreprise c’est de les animer autour d’un projet fédérateur et quand on a la chance d’être leader technologiques dans deux, de nos métiers cela attire beaucoup de jeunes qui aiment la technologie.”