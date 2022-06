Paroles d’entreprise: Un départ en retraite serein

Gilles Raguet est désormais un entrepreneur retraité!

Une retraite sereine, car il a pu transmettre son entreprise à son fils et un de ses salariés dans les meilleurs conditions. Sa recette: une transmission progressive, préparée et accompagnée!

Après plusieurs années de salariat Gilles Raguet a crée son entreprise en 1999: » La menuiserie Raguet ». Il a commencé seul dans son garage. Pendant 20 ans il a développé son affaire qui fait de la fabrication d’escaliers, de petits meubles et de solutions d’agencement intérieur. l’entreprise réalise également différents travaux de menuiserie extérieure (portes, fenêtres…) et de charpente. Au moment de son départ en retrait l’entreprise comptait une dizaine de salariés.

Un transmission progressive, préparée et accompagnée

Gilles Raguet il a cédé son entreprise, à 60 ans, a son fils Antoine et Firmin un de ses salariés à l’été 2021. Pour cela, Il a commencé a réfléchir à la transmission 6 ans plus tôt, avec son conseillé d’entreprise.

Au début il a commencé par en parler à son fils qui travaillait dans le secteur. Intéressé, son fils a intégré l’entreprise familiale 6 ans auparavant avec l’ambition de prendre la relève. Il y retrouve Firmin, camarade de BTS, avec qui il évoque très rapidement le projet de s’associer pour faire perdurer l’histoire de l’Atelier Raguet. Il est plus facile de reprendre à deux que seul!

Progressivement, Gilles Raguet associe ses futurs repreneurs à la direction de l’entreprise et leur délégué des dossiers importants (chiffrage des chantiers, projets d’investissement). Ce processus d’intégration a rassuré toutes les parties: les salariés, les repreneurs et le cédant.

Aujourd’hui l’entreprise continue son développement et Gilles Raguet peut profiter se sa retraite!

Son conseil : « Il faut prendre le temps de bien préparer son projet en amont. À la fois pour que les repreneurs puissent s’intégrer convenablement, pour que les salariés soient rassurés sur la continuité de l’activité et pour que le dirigeant qui part en retraite puisse se projeter progressivement ».

Ce reportage vous est proposé en partenariat avec Cerfrance. Le réseau de conseil et d’expertise comptable partenaire de la performance des chefs d’entreprise.

