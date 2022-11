Paroles d’agriculteur: Travailler sa résilience

Résilience et agriculture

Initialement employé pour caractériser un matériau ou une personne, le terme de résilience s’est imposé en économie et gestion de l’entreprise. L’instabilité du monde actuel, l’incertitude de la conjoncture et l’extrême rapidité de la circulation de l’information fragilisent quasiment toutes les entreprises, grandes ou petites. Quel que soit le secteur d’activité, tout dirigeant se doit d’assurer l’avenir en réfléchissant sur la capacité de son entreprise à affronter les vents contraires et les tempêtes. Les agriculteurs, plus que jamais, comme tous les dirigeants doivent tenir compte de tous les paramètres : techniques, économiques, financiers, mais aussi sociétaux climatiques et politiques.

Le témoignage de Paroles d’agriculteur

Dans ce reportage nous vous proposons le témoignage d’un éleveur laitier en Haute-Loire, Frédéric BEAU qui a dû s’adapter et faire évoluer son exploitation. Il nous raconte comment il cherche à rendre son modèle économique toujours plus résilient avec pour objectifs prioritaires de préserver sa vie de famille et de continuer à faire ce qu’il aime dans son métier. Il nous explique ses choix, forts, notamment celui de produire à bas coûts sans gros investissements ou encore de s’entourer de partenaires et de conseils. Malgré la situation difficile du secteur agricole il a trouvé son bonheur !

Et si résilience rimait avec bon sens ?

Paroles d’agriculteur avec CERFRANCE

