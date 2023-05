Génération Reconversion avec l’OPCO ATLAS

Agnès Domenech, Déléguée Régionale Île-de-France de l’Opco Atlas est l’invitée de cette édition spéciale du Journal de l’emploi enregistrée lors de l’évènement « Générations Reconversion 2023 ». L’OPCO Atlas est l’opérateur de compétences des entreprises et salariés des services financiers et du conseil. Cela représente en Ile-de France 50000, soit 13 branches professionnelle dans 4 grands secteurs : la banque/finance, l’assurance, Expertise comptable et commissaires aux comptes, et le secteur du conseil aux entreprises, l’ingénierie et le numérique. Agnès Domenech nous présente les opportunités que ces secteurs offrent aujourd’hui, une formidable mine d’opportunités pour des personnes en projet de reconversion qu’elles soient jeunes ou moins jeunes. Elle nous explique comment un OPCO intervient auprès des entreprises dans le cadre de projets de reconversion.

A propos de Génération reconversion 2023

Parce que l’économie est en plein bouleversement, parce que les métiers changent, parce que nous voulons donner plus de sens à notre vie: de plus en plus de personnes souhaitent s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

C’est pour cette raison que Transitions Pro IDF a organisé les 14 et 15 avril l’évènement Générations reconversion. 2 jours de salon et de rencontre pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent. Pour sa première édition, Générations Reconversion a rassemblé à la fois les acteurs de l’emploi et de la reconversion, des grands témoins ayant réussi leur reconversion et les actifs en quête de reconversion.