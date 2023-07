Ultra Premium Direct : forte croissance et recrutement

Julie Combes, Directrice des ressources humaines d’Ultra Premium Direct est l’invitée du Journal de l’emploi. Ultra Premium Direct est une marque française d’alimentation premium pour chien et chat Cette entreprise basée à Agen est en plein développement avec une croissance annuelle entre 50 et 60% .

D’abord exclusivement sur le net, depuis 2014, Ultra Premium Direct a ouvert une première boutique à Montauban puis à Pau en Octobre 2022. En pleine expansion, l’entreprise prévoie d’ouvrir 6 autres boutiques. Elle se développe également a l’international avec un site internet pour l’Italie. Qui dit croissance dit recrutement ! L’entreprise recherche des profils professionnels et passionnés. Il faut aimer les animaux de compagnie et on a même le droit de venir travailler avec sa mascotte.

Ultra Premium Direct, recherche de nombreux profils

Pour certains métier comme celui de Responsable boutique, la RH avoue avoir besoin de personnel qualifié et avec expérience pour un travail en toute autonomie. Pour le métier de vendeur, l’entreprise accepte des profils « Juniors » et forme ses employés. L’entreprise recherche aussi des assistants administratif et commercial sur le siège en CDI et en alternance. Toujours à Agen, Ultra Premium Direct recherche un Chef de projet et un contrôleur de Gestion.

Pour postuler, rendez-vous toute l’année sur www.welcometothejungle.com/fr/companies/ultra-premium-direct/jobs mais vous pouvez également appeler au 05.64.25.03.08 .

En 2023, Ultra Premium Direct fait partie pour la 3ème année consécutive de la sélection French Tech 120. La startup a également été nommée parmi les «Champions de la croissance» en 2021, 2022 et 2023 par Les Echos/Statista.