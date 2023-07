Open: une ESN qui recrute massivement!

Open est une Entreprise de services numériques (ESN) créée en 1989 pour le développement informatique des entreprises. L’invitée de cette édition du Journal de l’Emploi est: Nathalie Mréjen, directrice marketing communication et responsabilité sociétale des entreprises.

En 2022, le chiffre d’affaire d’OPEN était de 390 millions d’euros soit une augmentation de 15%. Open est en plein expansion car l’entreprise accompagne la transformation IT et Digitale de ses entreprises clientes. L’entreprise réalise et opère des systèmes d’information agiles, résilients et sécurisés afin d’apporter des solutions logicielles innovantes aux grandes entreprises françaises publiques et privées.

Open c’est 4 000 collaborateurs, et pour accompagner sa croissance, en 2023 l’entreprise recherche 1500 collaborateurs en CDI. Pour intégrer les projets de transformation de ses clients autour de ses offres Cloud, DevOps, Data, Modern Digital Workplace et transformation IT, Open recherche notamment :

des architectes Cloud – DevOps – Data – Modern Work Place

des développeurs FullStack

des concepteurs d’applications Web – eCommerce – Mobile Android

des ingénieurs Systèmes Cloud – Data – Sécurité – Modern Digital Workplace

Pour postuler, www.open.global dans la rubrique Recrutez-nous.

Chez Open, des évolutions de carrières rapides!

L’entreprise est soucieuse de l’intégration de ses employés et de leurs évolutions de carrières. C’est pourquoi elle met en place un programme d’intégration avec des sessions collectives et individuelles. Une fois intégrés, des formations de développement de compétences, performance et potentiel afin de suivre l’évolution des métiers et des technologiques sur le marché. Tout ceci avec des certifications qui renforcent les compétences et des tutorats ou mentorats pour mettre en valeur leurs potentiels. C’est aussi une entreprise engagée en matière d’égalité salariale femme/homme et fait figure d’exemple avec en 2022.