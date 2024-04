Comment obtenir une certification professionnelle ?

La quête de la certification professionnelle est une étape cruciale dans le développement de sa carrière. Elle atteste des compétences et des connaissances acquises dans un domaine spécifique, offrant ainsi une validation officielle de son expertise. Mais comment accéder à cette reconnaissance ? C’est sur ce sujet que se penche la troisième édition du « Journal de l’Emploi » avec Alice Vielajus et Nicolas Bizeul, consultants en ingénierie et politiques de formation chez Centre Inffo.

Dans cette émission ils nous apprennent à comment obtenir sa certification professionnelle. Une seule manière ou plusieurs ? Qu’est ce qu’est une formation initiale ? Une formation continue ? Qu’elle est la différence entre formation et certification ? La VAE, c’est quoi ? Vous aurez réponses à toutes ses questions, Ils vous décryptent tout !